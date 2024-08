Legnago, il diesse: "Rossi ha esordito con la Lazio, è la mia scommessa..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Filippo Ghinassi, diesse del Legnago, si è soffermato su Alessandro Rossi, ex attaccante della Lazio. Queste le sue parole: "Rossi è la mia scommessa. L’ho avuto anche al Monterosi e ho avuto modo di conoscerlo sia come atleta che come uomo. Per me è un talento. Quando nella Primavera c’erano i 97 era il capocannoniere. La Lazio lo ha fatto esordire in Serie A e lo ha fatto esordire anche in Europa”.