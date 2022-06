Leiva, dal Brasile: "Tutto fatto per il ritorno dal Gremio"

Leiva fa una scelta di cuore, il centrocampista avrebbe trovato l'accordo con il Gremio per un ritorno che sa di romantico...

Si prospetta un ritorno romantico per Lucas Leiva. Il centrocampista brasiliano, secondo quanto riporta GauchaZH, sarebbe a un passo dal trasferimento al Gremio. In questi giorni le parti avrebbero trovato l'accordo definitivo per un contratto fino al 2023, dopo una trattativa tutt'altro che semplice ma che, alla fine, ha portato alla chiusura. Nei prossimi giorni l'ex centrocampista della Lazio dovrebbe svolgere le visite mediche e firmare il nuovo contratto. Per Leiva si tratterebbe di un ritorno dopo 17 anni di assenza in cui ha vestito le maglie di Liverpool e Lazio. Un ritorno romantico e dettato dal cuore. Il giocatore e il club si porranno come obiettivo quello di tornare nel massimo campionato brasiliano, per festeggiare la chiusura del ciclo.