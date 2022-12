Leiva, l’esito degli esami non è quello sperato: “Ecco cosa mi aspetta” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nei giorni scorsi Lucas Leiva, ora al Gremio, aveva annunciato tramite un post su Instagram di avere problemi di salute. Nello specifico, gli esami a cui era stato sottoposto avevano rilevato un’alterazione del ritmo cardiaco che lo ha costretto a fermarsi momentaneamente per effettuare ulteriori test e avere così maggiore chiarezza del quadro clinico. Le valutazioni del caso sono state portate a termine e il responso è arrivato, lo ha annunciato l’ex biancoceleste sempre tramite il proprio profilo social. Questo quanto si legge nel messaggio: “Il Dipartimento Medico del Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica che, dopo aver diagnosticato modifiche ad uno degli esami di routine pre-stagionali dell'atleta Lucas Leiva, è stato sottoposto a valutazioni supplementari e inoltrato a specialista s nell'area di Cardiologia Sport. Terminate le valutazioni, condotte dai dottori Leandro Zimerman e Ricardo Stein, è stato deciso che l'atleta deve rimanere lontano dalle attività fisiche ad alto rendimento per un periodo di 2-3 mesi, durante il quale sarà accompagnato, mo nitorato e guidato costantemente dallo staff medico del Club e dalla specialisti sopra menzionati. Dopo questo periodo, Lucas Leiva sarà sottoposto a ulteriori esami e valutazioni per determinare l'evoluzione del suo quadro clinico”

Il centrocampista ha poi aggiunto: “A tutti i fan e i fan, ringrazio per l'affetto e i messaggi positivi che sto ricevendo negli ultimi giorni. Nei prossimi mesi mi prenderò cura della mia salute e conto sulla comprensione di tutti”.

