Leiva, problemi col Gremio: “Spero si risolva tutto il prima possibile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A causa di problemi cardiaci riscontrati durante le visite di controllo, Lucas Leiva è stato costretto a dire addio al calcio giocato. Una decisione che il centrocampista non aveva preso in considerazione al momento, ma per il futuro. Situazione che si è rivelata complicata a livello burocratico e che gli sta provocando difficoltà con il Gremio. L’ex Lazio non è riuscito ancora a trovare un accordo per la risoluzione del contratto in essere e, nel corso di un’intervista rilasciata a Gaucha, ha affermato: “Non posso rispondere. Non so se la soluzione sia vicina o meno. Vorrei che lo fosse. Spero di risolvere la questione il prima possibile. Non me ne sono più occupato. Il mio avvocato e gli avvocati del club stanno cercando di trovare un accordo. Spero che la vicenda si concluda senza problemi".

