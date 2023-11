Leiva: "Roma è casa mia! Champions e derby? Ecco cosa deve fare la Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sugli spalti a godersi Lazio - Feyenoord c'è anche Lucas Leiva, negli scorsi giorni anche in visita a Formello. Il brasiliano, tra primo e secondo tempo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lazio Style Channel: “Tornare a casa, a Formello, è bellissimo. Ho visto una Lazio bella, nei primi 20 minuti abbiamo cominciato bene, poi il Feyenoord ha preso campo. Alla fine abbiamo segnato ma mancano ancora 45 minuti, speriamo bene. Immobile? Ciro è in un momento un po’ difficile, ha avuto degli infortuni, sta tornando al suo livello, Ha fatto una bella giocata Felipe Anderson e Immobile lì davanti alla porta non sbaglia mai”.

“Derby e Feyenoord? Sono due partite importanti, la Champions che la Lazio ha meritato per quanto fatto l’anno scorso. Il girone è molto equilibrato, deve rimanere concentrata. Da domani si pensa al derby. Io purtroppo non ci sarò, lo guarderò dalla tv tifando per la nostra Lazio”.

“Ultima volta senza tifosi? C'è sicuramente un po’ di rammarico, abbiamo fatto tutto per arrivare in Champions e poi abbiamo giocato con lo stadio vuoto. Vedere tanti tifosi questa sera è bellissimo!”.

