Leopolda, Renzi gli dà del tifoso della Lazio e Padoan risponde: "L'ultima volta ho minacciato di dimettermi"

Sul palco allestito presso la stazione Leopolda di Firenze, location dell'ormai tradizionale convegno autunnale organizzato dall'ex premier Matteo Renzi, prima della politica viene la comicità. O la presunta tale. Così accade che, mentre tra le fila dell'opposizione dilaga la preoccupazione per la sorte del tanto criticato decreto fiscale partorito dal governo giallo-verde, Renzi e l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan decidano di presentare la loro "contromanovra economica" in un modo quantomeno originale. L'ex segretario dem invita sul palco Padoan e nel presentarlo alla folla la butta sull'ironia: "ecco un grandissimo tifoso della Lazio". Padoan entra sulla scena e già fa "no" con la testa, perché - come ormai è noto - in realtà la sua fede calcistica è giallorossa. E non ancora sazi di ilarità i due continuano, ma questa volta a prendere la parola è l'ex ministro: "L'ultima volta che Matteo mi ha dato del tifoso della Lazio uscivamo da un Consiglio dei Ministri e gli ho detto che avevo già pronta in tasca la lettera delle dimissioni". Poi è ancora il turno di Renzi: "Per convincerlo a togliere l'Imu ho dovuto organizzare una cena segreta con Spalletti, che all'epoca era l'allenatore della Roma, e lui gli ha anche chiesto perché non facesse giocare Totti".