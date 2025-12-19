Leva: "La Lazio ha giocatori importanti. È risalita grazie a..."

19.12.2025 11:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Leva: "La Lazio ha giocatori importanti. È risalita grazie a..."

Emiliano Leva, ex tecnico delle giovanili della Lazio, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, soffermandosi in particolare su Davide Frattesi e Gianluca Scamacca, giocatori allenati proprio durante la loro permanenza nel vivaio biancoceleste.

L'allenatore, poi, si è soffermato sul momento attuale della Lazio, sottolineando la qualità del gruppo a disposizione di mister Sarri. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Ha un gruppo di giocatori importanti. Non so se a gennaio avrà la possibilità di inserirne altri, credo che comunque sono risaliti facendo buone prestazioni e facendo punti in classifica. Quello del nuovo anno sarà un campionato del tutto diverso, non solo per la Lazio. Sono curioso di capire come andrà a finire, sia per la Lazio che per le altre squadre in lotta per i primi posti". 

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.