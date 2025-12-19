Leva: "La Lazio ha giocatori importanti. È risalita grazie a..."
Emiliano Leva, ex tecnico delle giovanili della Lazio, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, soffermandosi in particolare su Davide Frattesi e Gianluca Scamacca, giocatori allenati proprio durante la loro permanenza nel vivaio biancoceleste.
L'allenatore, poi, si è soffermato sul momento attuale della Lazio, sottolineando la qualità del gruppo a disposizione di mister Sarri. Di seguito le sue dichiarazioni:
"Ha un gruppo di giocatori importanti. Non so se a gennaio avrà la possibilità di inserirne altri, credo che comunque sono risaliti facendo buone prestazioni e facendo punti in classifica. Quello del nuovo anno sarà un campionato del tutto diverso, non solo per la Lazio. Sono curioso di capire come andrà a finire, sia per la Lazio che per le altre squadre in lotta per i primi posti".