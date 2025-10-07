Leva militare, chi viene chiamato in caso di guerra mondiale: il comune di Roma aggiorna la lista di leva
07.10.2025 10:30 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Fonte: Tuttogossipnews.it
Scene di guerra sempre più inquietanti e una tensione sempre più alta per una serie di conflitti che coinvolgono anche l'Europa. Ma chi verrebbe richiamato alle armi nel caso in cui l'Italia entrasse in un conflitto insieme con gli alleati europei? Non solo, e quali sono le fasce d'età dei cittadini italiani che sarebbe interessati?...CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE > LEVA MILITARE GUERRA MONDIALE <