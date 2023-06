Lichtsteiner: “La Juve è una big, la conoscono ovunque. Mentre la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intercettato da Radio Bianconera, Stephan Lichtsteiner ha ripercorso i suoi anni vissuti indossando la maglia della Juventus. Durante l’intervista, lo svizzero ha fatto un paragone, in termini di ambizione e pressione, tra la squadra piemontese e la Lazio. Queste le parole: “Cosa ho provato quando ho indossato la maglia della Juve? Difficile spiegarlo. Non te lo puoi immaginare quanto è difficile anche per tutti i grandissimi giocatori. Ero orgogliosissimo, da giovane seguivo la Juve con tutti i suoi campioni, ero molto orgoglioso. Anche alla Lazio c'erano tantissime pressioni, ma la Juve la conoscono in tutto il mondo, è una big. È sempre differente giocare per una squadra come la Lazio che s'accontenta di un quarto posto, mentre alla Juve devi rendere in ogni partita e se arrivi secondo c'è malcontento. Non è sempre facile. Devi portare sempre i titoli a casa, anche quelli più importanti”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE