Liga, il Valladolid nega ai giocatori di rimborsare i biglietti dei tifosi

Dopo la pesante sconfitta subita contro l'Athletic Bilbao (7-1 nel match disputato domenica), l'associazione dei tifosi del Real Valladolid ha rilasciato una dichiarazione in cui chiedeva ai giocatori, come "dovere morale", di farsi carico del costo dei biglietti per i quasi 600 tifosi che avevano assistito alla partita del San Mamés.

Oggi però, è arrivata la risposta del club resa nota dall'associazione: "La dirigenza del Club ha respinto la richiesta di rimborso del costo dei biglietti, pur riconoscendo di non essere stata all'altezza del compito. Ci hanno spiegato di avere un certo tipo di meccanismo formale e contrattuale che, in base alle prestazioni, determina gli stipendi dei calciatori", che quindi non possono subire detrazioni per sostenere costi di questo tipo.

Inoltre, i club dei tifosi concludono la lettera rivolgendo una richiesta ai giocatori per il resto della stagione: "Onorate il nostro stemma, rispettate la nostra storia. Speriamo che tutto questo sia servito a far capire all'attuale squadra che non accetteremo che si danneggi ancora la storia del Real Valladolid con questi risultati e queste sconfitte".