Liga, inferno per gli allenatori: è record di esoneri con 11 panchine saltate

© foto di Federico Titone

Due club di Liga, il Valladolid e l'Espanyol, hanno annunciato di aver esonerato i rispettivi allenatori, nel tentativo di raggiungere la salvezza. Con questi due licenziamenti, il totale dei cambi di guida tecnica in questa stagione nel campionato spagnolo ha toccato il numero record di undici. La società di cui è proprietario Ronaldo il Fenomeno ha reso noto di aver licenziato il tecnico Jose 'Pacheta' Rojo dopo il 6-0 subito ieri in casa del Real Madrid per dare una scossa alla squadra che ora si trova quintultimo, appena sopra l'Espanyol. I catalani hanno perso quattro partite di fila in campionato, l'ultima ieri a Girona, e quindi hanno dato il benservito all'allenatore Diego Martinez.