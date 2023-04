Liga | Luiz Felipe sbaglia e piange: Betis ko e Champions più lontana

Il match tesissimo con l'Atletico Madrid viene deciso da una magia di Correa che si beve l'ex biancoceleste prima di segnare...

L'Atletico Madrid vince il big match della 27esima giornata contro il Betis Siviglia. A decidere la sfida è stata una magia di Angel Correa nei minuti finali. l'attaccante argentino si è bevuto la difesa andalusa prima di trovare l'angolino giusto. Tra i "colpevoli" c'è anche Luiz Felipe. L'italobrasiliano abbocca alla prima finta dell'avversario e sbaglia il movimento, non riuscendo poi a chiudere in scivolata nel disperato tentativo finale di opporsi alla conclusione di Correa. Il difensore si è inginocchiato al limite delle lacrime e la sua espressione è subito stata catturata dalle telecamere perché la sconfitta è dura da digerire. Un ko pesante per il Betis che non sfrutta il ko della Real Sociedad sul campo del Villarreal. I biancoverdi sono quinti con 45 punti e hanno tre lunghezze da recuperare alla squadra di David Silva, mentre i Colchoneros si staccano e salgono a 54. In una giornata in cui la Lazio diventa la miglior difesa del campionato e la seconda in Europa, fa effetto vedere queste immagini.