Liga, presentato protocollo per il ritorno dei tifosi negli stadi

La Lega calcio spagnola ha inviato alle squadre della Liga un protocollo sanitario che autorizza l’ingresso negli stadi di un numero limitato di tifosi. Non è stata però ancora annunciata nessuna data certa per la riapertura degli impianti sportivi ai supporters. Ovviamente sono state emanate delle norme di sicurezza ben precise: ogni persona dovrà indossare la mascherina senza toglierla per tutta la partita, sarà obbligatoria una prenotazione prima del match e l’ingresso sarà diviso in orari e luoghi differenti. Inoltre, verrà rilevata la temperatura ad ogni tifoso: chi registrerà una temperatura superiore a 37.5 non potrà accedere all’interno dello stadio. Al contrario della Serie A in cui non è stato pensato ancora nulla, in Spagna si preparano già ad un possibile ritorno sugli spalti dei tifosi.

