Ligue 1 e Premier League non si fermano: le gare in programma oggi

È il primo dell’anno, ma il calcio non si ferma. Almeno non tutto. Come è accaduto il 26 dicembre, anche oggi la Premier League non abbandonerà i tifosi. Tottenham e Chelsea sono pronte a scendere in campo per il posticipo della diciottesima giornata. Non solo in Inghilterra, anche in Francia si giocherà. Sono dodici le squadre che si affronteranno e che daranno avvio alla diciassettesima giornata di Ligue 1. Di seguito il programma completo

Ligue 1

15:00 Angers - Lorient

15:00 Monaco - Brest

15:00 Nantes - Auxerre

15:00 Tolosa - AC Ajaccio

17:00 Lione - Clermont

20:45 Lens - Paris SG

Premier League

15:00 Tottenham - Aston Villa

17:30 Nottingham - Chelsea

