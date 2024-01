Lino Banfi: "Senza la Bari i pugliesi ora tifano tutti Roma"

TUTTOmercatoWEB.com

Lino Banfi non ha mai nascosto la sua fede giallorossa. Anche essendo pugliese l'attore ha trascorso praticamente tutta la vita nella Capitale e secondo lui proprio i pugliesi che tifano Roma sono in aumento. Il motivo? L'andamento non proprio esaltante del Bari: "Questa cosa dei pugliesi romanisti l’ho notata da un po’ di tempo, e non solo in Italia, ma anche all’estero. Recentemente siamo andati con mio figlio in America e ho conosciuto diversi baresi che tifano Roma persino dagli Usa, forse perché La Bari, come la chiamavano, non c’è quasi più, chissà", ha affermato sulle pagine de Il Foglio.