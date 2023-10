Lione, il presidente Textor: "Grosso è sotto shock, aveva frammenti di vetro in viso"

TUTTOmercatoWEB.com

Immagini terribili quelle che hanno fatto in poco tempo il giro dei social e che mostrano Fabio Grosso con il volto insanguinato. L'allenatore del Lione è stato colpito al viso da una bottiglia lanciata da alcuni tifosi del Marsiglia che prima del match hanno preso a sassate il pullman degli avversari. La gara per decisione del direttore di gara non è mai iniziata e proprio il presidente del Lione ha voluto commentare l'accaduto.

"Fabio Grosso è in stato di choc, non riusciva a parlare normalmente, aveva dei frammenti di vetro nel viso. Sono furioso, i nostri giocatori, il nostro allenatore, si erano preparati per questa serata i tifosi volevano vedere la partita", ha affermato ai microfoni di Prime Video John Textor.

"Non ho chiesto io di annullare l'incontro. La Ligue ci ha detto che avrebbero parlato loro con la squadra. I nostri giocatori, il nostro capitano, sono stati incredibili nello spogliatoio, volevano giocare, erano pronti a giocare. La decisione non è dipesa da noi, c'è arrivata quando eravamo fuori dallo stadio. E' inammissibile, non è questo il calcio che vorremmo giocare", ha concluso Textor.