Lippi: “Lazio e Roma supereranno la crisi. Sarri e Mourinho..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Per Lazio e Roma l'inizio di campionato non è stato come ci si aspettava. Se però i biancocelesti sembra siano riusciti a uscire dalla crisi grazie alla vittoria esterna contro il Napoli, per i giallorossi la situazione continua a essere complessa. Di questo ha parlato, ai microfoni di calciosaudita.it, l'ex ct della Nazionale Marcello Lippi: “Sia la Roma sia la Lazio sono forti e nonostante l’inizio complicato usciranno fuori. Sarri e Mourinho sono grandi allenatori, sapranno sfruttare al meglio le risorse che hanno a disposizione”.