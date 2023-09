LIVE Calciomercato | Gli affari degli altri: il Milan a caccia di una punta

TUTTOmercatoWEB.com

Ultimo giorno di calciomercato in Italia, alle 20 di oggi suona il gong finale. Tra Roma e Milano, le squadre proveranno gli ultimi assalti per chiudere prima della fine eventuali acquisti e cessioni. Sono molti i club che ancora devono puntellare la rosa. Il Milan è a caccia di un attaccante dopo che l'operazione Taremi è saltata. Oltre a Pavlidis e Willian José, i rossoneri hanno sondato il terreno per Daka del Leicester e Sanabria del Torino. L'Inter ha chiuso per Klaassen dell'Ajax sistemando il centrocampo. Il Sassuolo sta lavorando con il Valencia per riportare in Italia Samu Castillejo. L'Atalanta continua a lavorare anche nelle ultime ore di mercato. Il club è interessato al prestito di Youssoufa Moukoko.