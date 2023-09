LIVE Calciomercato | Gli affari degli altri: il Milan cerca la punta, Frosinone scatenato

AGGIORNAMENTO ORE 14:10 - Troppo difficile arrivare a Daka, tempistiche troppo lunghe e poche ore a disposizione. Il Milan vira su Rafa Mir del Siviglia per l'attacco. Ancora non c'è l'accordo definitivo, ma le parti sono in contatto per provare a chiudere l'affare prima possibile per permettere poi al giocatore di viaggiare verso Milano.

AGGIORNAMENTO ORE 14:00 - Il Burnley bussa alla porta del Milan per Origi. La proposta, però, non copre lo stipendio. Difficile che i rossoneri possano accettare a queste condizioni.

AGGIORNAMENTO ORE 13:15 - Fiorentina su Maxime Lopez del Sassuolo. Se Amrabat dovesse concretizzare il suo passaggio al Manchester United, la Viola proverebbe l'assalto al centrocampista francese neroverde. E' corsa contro il tempo.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00 - Non solo Duvan Zapata. Il Torino farà un tentativo in queste ultime ore di mercato per Praet del Leicester. Si tratterebbe di un ritorno in granata dopo la stagione 21/22.

AGGIORNAMENTO ORE 12:30 - Ancora Frosinone scatenato. Ufficiale l'arrivo del difensore Okoli dall'Atalanta: "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Caleb Okoli. Il difensore classe 2001 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024".

AGGIORNAMENTO ORE 12:05 - Ufficiale: Cole Palmer passa dal Manchester City al Chelsea per 47 milioni di euro. "Il Chelsea è lieto di annunciare l'acquisto del nazionale Under 21 inglese Cole Palmer dal Manchester City. Palmer ha firmato un contratto di sette anni – con un’opzione per il club per un ulteriore anno – allo Stamford Bridge e si unirà alla squadra di Mauricio Pochettino prima della partita di Premier League con il Nottingham Forest".

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 - È Patson Daka del Leicester il nome scelto dal Milan per l'attacco. Dopo il mancato accordo per Taremi, il club rossonero sembra finalmente poter trovare l'affondo decisivo per completare l'attacco di mister Pioli. La trattativa tra il Milan e il Leicester si è quasi sbloccata durante la notte: restano però da risolvere i dettagli relativi al transfer con il visto di lavoro (il calciatore è extracomunitario), per un corsa contro il tempo in vista del gong finale del mercato di questa sera alle 20.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30 - Colpo in entrata del Frosinone. Mehdi Bourabia, ci siamo. Trovato l'accordo tra le parti per il centrocampista classe 1991, che si trasferisce in gialloblu. Bourabia lascia lo Spezia a titolo gratuito, con lo stesso Frosinone che coprirà l'intero l'ingaggio.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 - Il Manchester United rilancia per Amrabat. Dopo i numerosi "no" da parte della Fiorentina, i Red Devils ci proveranno con un'ultima offerta in queste ultime ore. Si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Nuovi contatti in programma.

Ultimo giorno di calciomercato in Italia, alle 20 di oggi suona il gong finale. Tra Roma e Milano, le squadre proveranno gli ultimi assalti per chiudere prima della fine eventuali acquisti e cessioni. Sono molti i club che ancora devono puntellare la rosa. Il Milan è a caccia di un attaccante dopo che l'operazione Taremi è saltata. Oltre a Pavlidis e Willian José, i rossoneri hanno sondato il terreno per Daka del Leicester e Sanabria del Torino. L'Inter ha chiuso per Klaassen dell'Ajax sistemando il centrocampo. Il Sassuolo sta lavorando con il Valencia per riportare in Italia Samu Castillejo. L'Atalanta continua a lavorare anche nelle ultime ore di mercato. Il club è interessato al prestito di Youssoufa Moukoko.