LIVE Calciomercato Inter | Handanovic verso il rinnovo: le novità

Le principali operazioni di mercato della giornata degli altri club

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

LIVE CALCIOMERCATO - L'Inter è molto attiva sul mercato. Il club nerazzurro ha annunciato l'arrivo di Thuram, svincolatosi dal Borussia Mönchengladbach. I meneghini intanto devono fare i conti con la situazione legata a Marcelo Brozovic. Il croato aveva accettato la proposta dell'Al-Nassr che ha giocato al ribasso con la società lombarda abbassando la cifra del cartellino per accontentare le esigenze del giocatore. Operazione che sembra bloccata e blocca anche le eventuali operazioni in entrata, Frattesi in primis. Sfumato invece l'obiettivo Azpilicueta che sembrava vicinissimo all'Inter, ma alla fine ha trovato l'accordo con l'Atletico Madrid. Il difensore spagnolo ex Chelsea sarà presto un giocatore colchonero. Onana è sempre in bilico e potrebbe finire al Manchester United. Così l'Inter starebbe pensando di rinnovare il contratto di Handanovic, unico calciatore che si svincola oggi non salutato dall'Inter sul sito ufficiale.

Calciomercato Napoli, i possibili sostituti di Kim

Kim è ormai a un passo dal Bayern Monaco. Il Napoli è a caccia dei sostituti e i nomi al vaglio sono: Ibrahma Konatè del Liverpool, Max Kilman del Wolverhampton ma anche Robin Koch del Leeds e Ko Itakura del Borussia M'gladbach.