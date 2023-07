LIVE Calciomercato Lazio | Amdouni, Kerkez e Berardi: le ultime

Gli ultimi aggiornamenti sulle trattative di calciomercato che riguardano la società biancoceleste. Si lavora in entrata, mentre in uscita...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Zeki Amdouni avanza per l'attacco. Dopo che ieri vi avevamo anticipato dell'accelerazione, un indizio social scalda la pista che potrebbe portare il calciatore del Basilea alla Lazio. Lo svizzero, che sarebbe anche comunitario, potrebbe essere il giovane con esperienza adatto per completare il reparto avanzato delle aquile. Più indietro Marcos Leonardo per cui il Santos chiede tanto nonostante il sondaggio per Andre Anderson, di ritorno dal San Paolo e che potrebbe entrare nell'eventuale operazione. Più distanti gli altri profili con la novità rappresentata da Joao Pedro, proposto negli ultimi giorni. Non va dimenticato poi Sanabria che dovrebbe rinnovare con il Torino, ma poi potrebbe partire.

Calciomercato Lazio, Berardi sempre il preferito

Sarri spinge sempre per Berardi. Carnevali rimane fermo sull'alta valutazione del numero 10 del Sassuolo (30 milioni di euro). Il patron biancoceleste invece sembrerebbe disposto a metterne sul piatto massimo 20 più altri 5 di bonus, o al massimo 15-17 più il cartellino di Cancellieri. Le alternative sono più distanti con Lucas Vazquez, Politano, Orsolini e Gil che non vanno dimenticati così come un ipotetico mister x. Per il capitolo terzino sinistro restano in piedi Pellegrini e Kerkez. L'agente del primo ha parlato di trattativa in piedi con alcuni dettagli da sistemare, mentre prosegue anche quella con il giocatore dell'AZ. Per il capitolo Danilo D'Ambrosio, il giocatore è stato proposto ma per ora non rappresenta una priorità. La prossima settimana ci sarà un summit con il procuratore del difensore svincolato per capire il da farsi.

Calciomercato Lazio, tutto fermo per Milinkovic

Rimane in bilico la situazione di Milinkovic, il cui contratto scadrà nel 2024. Al momento non ci sono passi in avanti per un eventuale rinnovo, ma la Lazio non intende svenderlo. La pista estera non decolla e potrebbe essere la Juventus la squadra a muoversi più seriamente. Molto dipenderà anche da Pogba, tentato dall'Arabia. Club sauditi molto attivi e che hanno bussato anche per Ciro Immobile. Il centravanti per ora non intende lasciare la Lazio, ma si incontrerà con la società per un ritocco dell'ingaggio. Stessa situazione anche per Felipe Anderson e Zaccagni pronti a modificare i loro contratti. Saltata, per ora, la cessione di Luis Maximiano. Il portiere sembrava destinato al Rayo Vallecano che non ha voluto inserire l'obbligo di riscatto facendo saltare la trattativa.