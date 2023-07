LIVE Calciomercato Lazio | Ballottaggio Ricci-Torreira. Castellanos, ecco quando arriva...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Mentre ad Auronzo la Lazio di Sarri si allena duramente sul prato dello Zandegiacomo, a Roma Lotito porta avanti le trattative di mercato. Il primo arrivo è quello di Valentìn Castellanos. Nella giornata di ieri l'attaccante ha svolto le visite mediche in Paideia, i test atletici all'Isokinetic e poi si è recato a Formello per la firma del contratto. Il suo arrivo sotto le Tre Cime di Lavaredo però è rimandato ai prossimi giorni.

In entrata

L'attaccante argentino, però, non sarà l'unico arrivo nel mercato biancoceleste. Il reparto sui cui la Lazio sta lavorando con maggiore cura è il centrocampo. La partenza di Milinkovic e la necessità di un play hanno spinto Lotito a portare avanti più trattative contemporaneamente. I nomi attualmente sono tre. Il primo è quello di Ricci, la richiesta del Torino è alta, ma la Lazio starebbe preparando una prima offerta per avvicinarsi alla domanda di Cairo. Situazione simile, ma leggermente più economica, quella di Lucas Torreira. Per la mezz'ala, invece, resta in pole il nome di Zielinski.

In uscita

La Lazio nella serata di ieri ha ufficializzato un altro colpo in uscita dopo Escalante e Acerbi, quello di Raul Moro. L'ala spagnola si è trasferito in prestito con opzione di riscatto al Real Valladolid. C'è attesa, invece, per quello che sarà il futuro di Immobile, osservato speciale del ritiro veneto.