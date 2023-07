LIVE Calciomercato Lazio | Castellanos in arrivo, incognita Torreira. Ma per Berardi...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Mentre Sarri aspetta l'arrivo di Castellanos ad Auronzo di Cadore, a Formello si continua a lavorare in ottica mercato. Ieri un post social di Torreira ha scatenato l'euforia dei tifosi, anche se ieri, in esclusiva alla nostra redazione, il procuratore ha rivelato che la trattativa è bloccata. Lotito intanto ha promesso che verrà fatto un nuovo tentativo per cercare di trovare un accordo con il Sassuolo per Berardi.

Restando sul discorso esterni, si fa caldo il nome di Gustav Isaksen del Midtjylland, che avrebbe un prezzo decisamente più abbordabile, tra gli 8 e i 10 milioni. Più complicata la fattibilità dell'operazione Ricci, per il quale Cairo chiede una cifra altissima (circa 30 milioni), ma la Lazio avrebbe offerto la metà. Trenta milioni sono anche quelli che chiede de Laurentiis per lasciar partire Zielinski il quale avrebbe aperto alla cessione per arrivare nella Capitale.

In uscita

Raul Moro è già con la maglia del Valladolid, pronto per accumulare esperienza in prestito. Ancora dubbi sul futuro di Cancellieri (in arrivo stasera ad Auronzo), che resta comunque in uscita e potrebbe essere utilizzato come eventuale contropartita, e su quello di Basic. Floriani Mussolini invece sembrerebbe diretto al Pescara.