LIVE Calciomercato Lazio | Casting esterno: tutti i nomi sulla lista

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultimi giorni di calciomercato. L'obiettivo in casa Lazio è abbastanza chiaro. Tutto sull'esterno d'attacco. Lotito proverà l'affondo in queste ultime ore di sessione per regalare a Sarri un rinforzo per il pacchetto offensivo. Tantissimi i nomi accostati al club capitolino, valutazioni ancora in corsa.

CASTING ESTERNO, TUTTI I NOMI - Le ultime due novità sono Federico Bernardeschi e Nicolò Cambiaghi. Il primo, dopo un anno e mezzo a Toronto, aspetta una chiamata dalla Serie A. Accetterebbe anche un contratto di sei mesi per giocarsi le sue carte in vista dell'Europeo estivo. Su di lui però ci sono anche gli occhi della Juventus. Secondo Sky Sport, la Lazio avrebbe presentato una prima offerta all'Atalanta per Cambiaghi. Otto milioni sul piatto per il talento classe 2000 in prestito all'Empoli. Troppo poco per la Dea.

Come vi abbiamo raccontato, ha preso di nuovo quota il nome di Rafa Silva del Benfica, jolly d'attacco 31enne che ha il contratto in scadenza a giugno con il Benfica. E' un pupillo di Sarri, ma il Benfica non vorrebbe privarsene subito anche se un grande indennizzo potrebbe stravolgere le carte in tavola.

Un altro nome caldo è quello di Antonio Candreva. Ha un contratto con la Salernitana fino al 2025 e va per i 37 anni. L'età è sicuramente un ostacolo insieme al club granata consapevole che l'obiettivo salvezza passi anche dai piedi e dalle giocate del numero 87. Decisamente più dietro Ikoné, che dovrebbe restare alla Fiorentina, e Bryan Gil del Tottenham, che sta valutando diverse offerte dalla Premier.

Nelle scorse ore, La Gazzetta dello Sport, ha rilanciato il nome di Enwar El Ghazi. Attualmente svincolato dopo l'ultima esperienza al Mainz, ha rescisso il suo contratto a causa di un suo post a favore del popolo palestinese. L'idea sarebbe quella di offrirgli un contratto di sei mesi con opzione per le prossime stagioni.

A CENTROCAMPO - Per il futuro c'è Alexsander del Fluminense: classe 2003 e valutato 15 milioni di euro. Può arrivare solo a giugno perché è extracomunitario. In uscita non dovrebbe muoversi altro. L'unico che può aprire nuove strade è Daichi Kamada in caso di cessione, ma non sono arrivate offerte. Per quanto riguarda i rinnovi, il prossimo sarà Alessio Romagnoli. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, a breve ci sarà un incontro con il suo entourage per trovare l'accordo per l'adeguamento di contratto che gli era stato promesso un anno fa in caso di qualificazione in Champions League.