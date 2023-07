LIVE Calciomercato Lazio | Da Immobile a Zielinski: il punto della situazione

TUTTOmercatoWEB.com

È il giorno di Castellanos, stamattina le visite poi in serata l’arrivo a Auronzo. È il primo acquisto della Lazio in questa sessione, ma non basta. Sarri ha fatto delle richieste ben precise, ma il mercato lo fa Lotito. È lui che decide. Il tecnico freme, c’è apprensione. A generare ancor più preoccupazione le sirene arabe per Immobile.

L’addio di Milinkovic impone di trovare un sostituto e il candidato ideale per Sarri è Zielinski. Il presidente aveva già presentato un’offerta al Napoli, ma De Laurentiis l’ha respinta. Potrebbe esserci un rilancio, il mister e il polacco si sono sentiti e la telefonata potrebbe riaprire la pista. Doppio colpo per il centrocampo, c’è anche Ricci del Torino per il quale la società sta lavorando. Si studiano le alternative: Gedson Fernandes, Lazar Samardžić, Luka Sucic e Sergi Darder nel caso il polacco non dovesse arrivare. Torreira, Paredes e Fausto Vera per il ruolo di regista. Sul fronte terzino non ci sono novità, Kerkez resta un obiettivo ma non va dimenticato Pellegrini.