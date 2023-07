LIVE Calciomercato Lazio | Dirigenza attiva su più fronti: tutte le operazioni

LIVE CALCIOMERCATO LAZIO - Sono solo i primi giorni di mercato, ma rischiano già di diventare importanti per il futuro della Lazio. La dirigenza biancoceleste lavora su più fronti, tanti obiettivi nel mirino. Sarri ha chiesto certezze e rinforzi: vuole una squadra più competitiva per fare bella figura anche in Champions League. In stato avanzato la trattativa per Marcos Leonardo: 12 milioni, più una percentuale sulla rivendita e la clausola al giocatore di circa 40 milioni. Si attende il sì del Santos e del suo agente Rafaela Pimenta. Con molta probabilità, sarà il gioiello brasiliano il tanto atteso vice Immobile. Più indietro Artem Dovbyk del Dnipro, Zeki Amdouni del Basilea e Andrea Pinamonti del Sassuolo.

Situazione esterni

Da tenere d'occhio la situazione legata al jolly offensivo Zaha che può fare il centravanti così come l'ala. Ci sono stati contatti tra le parti. Il calciatore, tentato dalla Serie A, è attualmente svincolato e ha anche altre proposte come Crystal Palace, Al-Nassr e Fenerbahce. Il sogno per la fascia si chiama Domenico Berardi, ma il Sassuolo spara molto in alto. La Lazio inizia a valutare le alternative. Su tutte Politano e Orsolini. Il primo in questo momento sembra avanti, nonostante il Napoli non voglia cederlo, specialmente per la sua esperienza in ambito europeo. Blindato invece Pedro che ha firmato il suo rinnovo con la Prima Squadra della Capitale.

Centrocampo: permanenze e arrivi

Luis Alberto sempre più verso il rinnovo, Milinkovic verso la permanenza se non dovessero arrivare l'offerta all'altezza. Il suo agente ha smentito il Chelsea, mentre per la Juve resta il piano B. Lotito potrebbe mettere dentro solo un mediano da alternare a Cataldi. Torreira il nome principale. Paredes e Hjulmand più indietro. Sarri ha richiesto anche Ricci del Torino, ma Juric farà di tutto per trattenerlo. Se il Sergente dovesse salutare, invece, si andrà a caccia di una mezzala: Zielinski il primo nome, poi Gedson Fernandes e Veerman.

Terzini e capitolo uscite

Luca Pellegrini era il preferito per la corsia mancina. Il muro della Juventus però non sta aiutando. O il club bianconero abbassa le pretese o la Lazio si sposterà su altri obiettivi. Il nome più caldo è quello del classe 2003 Kerkez, in forze all'AZ. Il giocatore avrebbe già dato il suo ok al trasferimento. Da monitorare la situazione Marusic, tentato dall’Arabia e dalla Premier. Candidati eventualmente al suo posto: Daniil Khlusevich e Emil Holm. Per quanto riguarda le cessioni Basic, Marcos Antonio, Cancellieri e Maximiano hanno la valigia in mano. Sul portiere portoghese ci sono Rayo Vallecano, Fiorentina e Villarreal.