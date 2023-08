LIVE Calciomercato Lazio | Guendouzi c'è: può arrivare un ultimo acquisto

TUTTOmercatoWEB.com

Poco più di 24 ore al termine del calciomercato, ma i movimenti in entrata e in uscita della Lazio potrebbero non essere finiti qua. Guendouzi è il colpo ad effetto degli ultimi giorni. Con lui è arrivato anche il portiere 2001 Mandas che resterà in biancoceleste alle spalle di Provedel e Sepe. Oggi pomeriggio il primo allenamento per entrambi a Formello. Lotito sogna l'ultimo acquisto. Nel mirino c'è sempre Leonardo Bonucci che ha messo in stand-by le offerte di Union Berlino e Genoa. Il difensore, fuori al progetto Juve, vuole solo la Lazio, ma il tempo stringe e non si può più attendere. Il club bianconero è pronto a coprire una parte dell'ingaggio pesante da circa 5 milioni. Può essere un innesto importante specialmente per lo spogliatoio, Lotito proverà una corsa contro il tempo. Intanto blindato il futuro di Luis Alberto che ha finalmente firmato il rinnovo di contratto ed è sempre più al centro del progetto biancoceleste.

In uscita

L'arrivo di Mandas spinge Furlanetto verso l'addio. Il portiere classe 2002 sempre più verso il prestito in Serie C alla Pro Vercelli. Da piazzare restano ancora Kamenovic e Momo Fares che ha attirato su di sé l'attenzione di due squadre: il Girona in Liga e il Parma capolista in Serie B.