LIVE Calciomercato Lazio | Guendouzi, si cerca l'intesa con l'OM. E le uscite...

CALCIOMERCATO LAZIO – Ultimi giorni di mercato anche in casa Lazio. Dopo aver chiuso per Sepe, che sta sostenendo le visite mediche per poi mettere la firma sul contratto, i biancocelesti provano adesso a chiudere anche per il centrocampista che sarebbe il puntello per la rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

In entrata

L'obiettivo dichiarato è Mattéo Guendouzi, attualmente in forza al Marsiglia. Fabiani ha parlato di fase d'attesa. Tra la Lazio e l'entourage del calciatore esiste comunque un accordo di massima per un contratto da circa 2.2/2.5 a stagione più bonus per cinque anni. A mancare per il momento è l'intesa con il Marsiglia, che, con il passare dei giorni, potrebbe abbassare le proprie pretese economiche. Si cerca tuttavia un'intesa che potrebbe essere agevolata anche dalle uscite. L'ex dirigente della Salernitana si è inoltre soffermato anche sui mancati arrivi di Zielinski e Berardi, dovuti a valutazioni riguardo l'età media della rosa. Sempre in mezzo al campo, il nome delle ultime ore è quello di Davy Klassen, centrocampista attualmente all'Ajax con un passato in Premier e Bundesliga.

In uscita

La Lazio si muove anche in uscita. Akpa Akpra è ormai promesso sposo del Monza, che vuole il calciatore per rinforzare il proprio centrocampo. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 3.5 milioni. Futuro lontano dalla Capitale anche per Marcos Antonio, sul quale si registra il forte interesse del Paok Salonicco. Saluta la Lazio anche il giovane Armini, che lascia a titolo definitivo i colori biancocelesti per accasarsi al Potenza.