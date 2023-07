LIVE Calciomercato Lazio | Hudson-Odoi vicino in attesa di Sow

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Comincia ad intensificarsi la sessione estiva di calciomercato della Lazio. Castellanos ormai è uno del gruppo, si è già allenato sotto le tre cime di Lavaredo e comincia ad entrare nei meccanismi di Maurizio Sarri. Ieri sera è arrivata la notizia del colpaccio: sta per arrivare in biancoceleste Djibril Sow dell'Eintracht Francoforte (qui i nostri dettagli della trattativa). Il club tedesco incasserà circa 16 milioni per cedere il giocatore che si trasferirà a titolo definitivo. Intanto la Lazio sembrerebbe pronta a chiudere anche per l'attaccante esterno del Chelsea, Hudson-Odoi, da capire se in prestito o anche lui a titolo definitivo. Le alternative restano Karlsson dell’AZ Alkmaar e Isaksen del Midtjylland.

Il club non sembra aver abbandonato l'idea Piotr Zielinski, diversamente da quanto si pensava solo ieri. Il calciatore non ha ancora rinnovato col Napoli e magari Lotito, che ha offerto 20 milioni, può pensare di avvicinarsi un po' ai 30 richiesti da De Laurentiis per lasciarlo andare. Per il post Milinkovic ci sarebbe anche una sorta di ballottaggio Zakharyan - Kamada: il primo è stato bloccato con tanto di accordo con la Dinamo Mosca, il secondo s’è svincolato dall’Eintracht Francoforte e c'è già stato un colloquio tra Lotito e l'entourage del giocatore. Intanto nella lista dei tesseramenti c'è posto solo per un altro extracomunitario.

Situazione terzini: come è noto la Lazio vorrebbe confermare Luca Pellegrini. Precedentemente all'arrivo di Giuntoli alla Juve, Lotito aveva chiesto un nuovo prestito più il pagamento della metà dei 3 milioni percepiti dal giocatore. Da quando il ds si è insediato ufficialmente a Torino, i contatti si sono interrotti. Nel caso dovesse sfumare, la Lazio potrebbe tornare su Valeri della Cremonese, senza perder d'occhio Doig e Mario Rui.