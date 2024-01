LIVE Calciomercato Lazio | Inizia la sessione invernale: tutti i nomi

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato invernale ha aperto i battenti e fino al 31 di gennaio i club potranno operare in entrata e in uscita. In casa Lazio potrebbe muoversi qualcosa soprattutto a centrocampo. L'infortunio di Luis Alberto andrà valutato nelle prossime ore per capire le sue condizioni. Una buona notizia è la mancata convocazione di Daichi Kamada per la Coppa d'Asia. Il giapponese resterà così a disposizione di Maurizio Sarri.

L'ex Eintracht difficilmente cambierà maglia anche perché a giugno sarà libero di scegliere il proprio destino. Chi potrebbe lasciare Formello è Toma Basic che ha ricevuto una proposta dal Friburgo. Si ragiona sulla formula. Il rinnovo di Felipe Anderson è ancora fermo. Nel frattempo la sorella del brasiliano ha incontrato la Juventus che rimane alla porta per giugno quando, qualora non si arrivasse a un accordo per allungare il contratto, il numero 7 sarebbe libero a parametro zero. Cicerelli, dopo la mancata iscrizione della Reggina al campionato in estate, è pronto per il Catania.

Calciomercato Lazio, capitolo entrate

Per il centrocampo può arrivare una mezzala giovane dall'estero. Attenzione alle possibili sorprese, ma ma c’è anche un’altra ipotesi: quella di spostare Rovella da regista a mezzala. Per il ruolo da play c'è Pepê del Gremio che in estate la Lazio aveva già studiato, ora l'agente l'avrebbe riproposto al club biancoceleste e allo Sporting Lisbona. Potrebbe tornare di moda, il brasiliano non ha ancora il passaporto italiano ma ha già avviato l'operazione per ottenerlo. Samardzic è sempre più vicino al Napoli, mentre da monitorare la pista che porta a Samuele Ricci. Il Torino è aperto alla cessione e con il passare dei giorni la pista potrebbe tornare d'attualità. Da Verona era emerso il nome di Terracciano, ma il suo agente è a Casa Milan per parlare con i rossoneri.

Pubblicato il 02/01