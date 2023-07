LIVE Calciomercato Lazio | La Juve mira due obiettivi di Lotito: il punto sulle trattative

TUTTOmercatoWEB.com

LIVE CALCIOMERCATO LAZIO - Secondo giorno di calciomercato, nuove indiscrezioni in casa Lazio. In attacco c'è sicurezza sulla composizione del tridente per la prossima stagione: Immobile, Zaccagni e Felipe Anderson saranno affiancati da Pedro, riserva d'oro che pare aver raggiunto l'accordo con Lotito anche se tornare a Tenerife o lasciarsi ammaliare dall'Arabia Saudita sono rischi reali. Continua la ricerca del vice Immobile: il patron biancoceleste è pronto ad affondare il colpo per Marcos Leonardo e per questo ha formulato una nuova offerta al Santos. In lista rimangono anche i profili di Pinamonti, Amdouni e Artem Dovbyk.

Berardi, operazione difficile

Capitolo Berardi, forse il più importante di questa sessione di calciomercato in casa Lazio, ma non solo. La trattativa rimane complicata: i neroverdi chiedono una cifra enorme, Giuntoli continua a fare muro, ma il giocatore è lusingato dall'interessamento della Lazio. Attenzione all'inserimento improvviso da parte della Juve, con Giuntoli che da diverso tempo ormai è affascinato dall'esterno italiano. Al suo posto in alternativa si valutano Hudson-Odoi, Karlsson, Zaha, Lucas Vazquez che piace tantissimo a Sarri e Orsolini, con una prima offerta della Lazio al Bologna rivelata dai microfoni di Sky.

Centrocampo

Chissà se anche quest'anno il popolo laziale si godrà il duo delle meraviglie a centrocampo: a meno che non arrivino offerte irrinunciabili infatti, Milinkovic e Luis Alberto saranno ancora lì a spiccare in mediana, con Danilo Cataldi confermatissimo nel ruolo di play e un suo ruolo da vice che potrebbe essere rivestito da Paredes o Torreira. Resta vivo il nome di Hjulmand in uscita dal Lecce, ma per il quale il club giallorosso chiede una somma elevata. Proprio nelle ultime ore sarebbe arrivata una clamorosa indiscrezione sulla possibilità che Giuntoli voglia tentare un doppio sgarbo alla Lazio: non solo Berardi infatti, a quanto pare il nuovo ds bianconero vorrebbe anche portare all'ombra della Mole Zielinski, da diverso tempo nel mirino di Lotito. Se così dovesse essere, o se la trattativa tra Lazio e Napoli dovesse arenarsi, si pensa a Gedson Fernandes e Veerman.

Cessioni

Chi saluterà la Lazio? Basic, Marcos Antonio e Akpa Akpro, che piace al Verona, Maximiano (su di lui c'è una squadra spagnola che ha già formulato l'offerta) e che potrebbe quindi lasciare il posto ad Audero. Interrogativo Cancellieri: potrà partire in prestito a meno che non venga utilizzato come contropartita.