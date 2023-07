LIVE Calciomercato Lazio | Le ultime su Kerkez e Amdouni. Rebus Milinkovic

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ottavo giorno di calciomercato. Fino al 31 agosto i club potranno operare in entrata e in uscita per rinforzare le proprie rose. La Lazio è al lavoro per regalare a Sarri una rosa più lunga e competitiva visti i tanti impegni e il ritorno in Champions. La priorità, almeno al momento, è quella di definire il futuro di Milinkovic. La Juve spinge per averlo: i bianconeri offrono cash più delle contropartite tecniche (Rovella e Pellegrini). Lotito attende la mossa ufficiale, lunedì potrebbe essere una giornata fondamentale poiché le società di vedranno (o si sentiranno) e ne parleranno. L'ipotesi che il Sergente rimanga un altro anno per andare poi a scadenza è comunque da prendere in considerazione. In caso di cessione, con i soldi del centrocampista serbo, Lotito vorrebbe fare all-in su Zielinski. Altrimenti, Gedson Fernandes e Joey Veerman le alternative: per entrambi la richiesta è di 20-25 milioni di euro.

Kerkez e Amdouni: le ultime

Per quanto riguarda Kerkez, la Lazio ha presentato un’offerta di 2,5 milioni di prestito con riscatto obbligatorio a 11 per un totale di 13,5. La differenza è minima. Ballano 1,5 milioni di euro. Gli olandesi non scendono dai 15 iniziali, con i biancocelesti che hanno già trovato l’accordo con Kerkez, che era entrato anche in orbita Bologna. Se Marcos Leonardo pare esser stato messo in stand-by, sono salite le quotazioni di Amdouni. Giovedì, come anticipato, Lotito ha incontrato Milos Malenovic, procuratore del giocatore. Lo svizzero del Basilea piace a Sarri, lo ritiene adatto perché è un attaccante di manovra. È valutato intorno ai 12 milioni, è reduce da un anno strepitoso segnando 22 gol con il gol e 7 con la Svizzera.

La new entry dalla Bundesliga

Infine, una new entry dalla Bundesliga. Si tratta di Doni Lukebakio, belga di origini congolesi di proprietà dell'Herta Berlino. L'esterno ha collezionato 11 gol nell'ultima stagione. Il suo cotnratto scadrà nel 2024 e non dovrebbe rinnovare. Un'opportunità "fiutata" anche dalla Fiorentina, anche lei fortemente interessata al calciatore. Fiorentina forte su Parisi, mentre il futuro di Dia, che ha svolto le visite con la Salernitana, rimane un enigma.

