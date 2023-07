LIVE Calciomercato Lazio | Lukebakio più vicino, resta viva l'idea Berardi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'estate della Lazio è entrata decisamente nel vivo, con il ritiro di Auronzo di Cadore iniziato e il mercato, anche se per ora solo in uscita, avviato. Ovviamente la questione più importante è quella che vede Milinkovic Savic diretto in Arabia: oggi svolgerà le visite mediche e poi volerà in Austria per aggregarsi al gruppo in ritiro. Partiti i casting per il suo successore: tra i nomi più caldi quelli di Gedson Fernandes, Lazar Samardžić e Luka Sucic. Intanto l'Al-Hilal tenta il doppio scippo alla Lazio puntando anche Zielinski, tra i preferiti di Sarri per il centrocampo.

Kezman è anche a lavoro per un altro suo assistito, Adam Marusic. Lotito chiede per lui 20 milioni e anche qui le sirene arrivano dal paese saudita. Rimanendo sulla questione terzini, Pellegrini intanto non si sblocca: la Lazio è partita senza di lui, il patron biancoceleste è costretto ad una nuova offerta, intanto il terzino svolgerà le visite mediche con la Juve. Con Milos Kerkez c’è già un accordo per un quinquennale da 1,5 milioni a stagione. Va trovata l’intesa con l’Az Alkmaar.

In attacco oltre agli ormai noti Berardi e Politano, diventa più forte il nome di Lukebakio con il quale i rapporti si sarebbero intensificati con tanto di incontro a Formello. Emerge anche il profilo del 20enne del Wolverhampton Fabio Silva, seppur non sia arrivata alcuna conferma da Formello. Tra i nomi finiti nel mirino della Lazio ci sarebbe anche Noah Okafor del Salisburgo.