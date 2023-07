LIVE Calciomercato Lazio | Mercato in stand-by: il punto sulle trattative

TUTTOmercatoWEB.com

La fine di luglio è alle porte e la Lazio ancora non è riuscita a portare a casa abbastanza rinforzi. L’unico acquisto è quello di Castellanos, ma non è sufficiente. Sarri ha palesato più volte le sue idee al presidente, ma non è stato accontentato. I due dovranno parlarsi, il confronto è atteso in settimana. Il tecnico vuole certezze.

Calciomercato Lazio | Capitolo centrocampo, Sow-Ricci-Zakharyan: la situazione

È ancora bloccata la trattativa per portare Sow in biancoceleste. Il Siviglia è entrato a gamba tesa nell’operazione e ha mandato tutto in tilt. Lo stesso giocatore ha ‘approfittato’ della situazione per avanzare richieste ai capitolini. Bisognerà attendere ancora per capire le prossime mosse. Arsen Zakharyan resta un obiettivo, ma non gode dell’apprezzamento di Sarri contrariamente a quanto accaduto per Kamada che, come ha rivelato a Dazn Giappone, ha già scelto dove sarà il suo futuro. Negli ultimi giorni è spuntata la candidatura di Frederico Rodrigues, brasiliano del Manchester Uinited. Il tecnico oltre a Zielinski, ormai lontano, ha fatto il nome di Ricci. Sul futuro del calciatore granata si è espresso Juric direttamente dal ritiro.

Calciomercato Lazio | Capitolo attacco, da Karlsson a Politano: la situazione

Sarri sogna Berardi. Hudson Odoi è una delle alternative, segnalato da Sarri e sponsorizzato da Pedro, ma non convince la società. Su di lui ha messo gli occhi anche il Fulham. In pole è balzato Jesper Karlsson dell’AZ Alkmaar, si è riaffacciato anche Politano. Tetê, dello Shakhtar Donetsk, è il profilo brasiliano spuntato negli ultimi giorni.

Passando alla questione terzini, Pellegrini è sempre il preferito del tecnico. Il giocatore tornerebbe volentieri alla Lazio, la Juve ha aperto al prestito e la società capitolina sta riflettendo. Nel frattempo, Nizza e Milan sono in agguato. Più semplici le piste che porterebbero a Doig e Valeri, su quest’ultimo si è espresso anche l’agente sul possibile approdo al Genoa, concorrente dei biancocelesti. Infine, ultimo ma non per importanza, va monitorato Mario Rui in scadenza con il Napoli.