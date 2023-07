LIVE Calciomercato Lazio | Milinkovic ai saluti, Zielinski il sostituto: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio entra nel vivo del mercato e inizia, oggi, ufficialmente la nuova stagione con il ritiro di Auronzo di Cadore. Il primo colpo di scena è quello che riguarda Milinkovic-Savic; il Sergente è a un passo dal trasferirsi in Arabia Saudita, all'Al-Hilal, che ha offerto al giocatore 20 milioni a stagione e 40 milioni alla Lazio per il cartellino.

MARUSIC - Non solo il serbo, il procuratore Kezman è a lavoro anche per Adam Marusic. Anche il terzino potrebbe ricevere un'offerta importante dall'Arabia e Lotito ha fissato il prezzo del cartellino a 20 milioni. In caso di addio anche i piani della società potrebbero cambiare: non solo Kerkez ma anche Luca Pellegrini.

BERARDI E ZIELINSKI - Con l'addio di Milinkovic-Savic si accende il mercato e il primo nome richiesto da Sarri è quello di Zielinski, in scadenza nel 2024 con il Napoli. De Laurentiis per cederlo chiede almeno 25 milioni, cifra ritenuta per ora troppo alta dalla Lazio. L'altro capitolo è quello di riguarda Berardi: il Sassuolo chiede 25 milioni, Lotito vorrebbe arrivare a 21/22 complessivi oppure a 16/17 più il cartellino di Matteo Cancellieri.