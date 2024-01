LIVE Calciomercato Lazio | Neuhaus in stand-by. Asse con la Salernitana per Candreva?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Piccole novità sul fronte mercato. Per ora l'unica operazione concreta e conclusa dalla Lazio è quella che vede Toma Basic un nuovo giocatore della Salernitana. Ieri l'ufficialità del passaggio del centrocampista alla società campana.

Sul fronte delle entrate, in queste ultime ore si parla della mezzala del Fluminense Alexsander Cristhian Gomes da Costa: il classe 2003, extracomunitario e quindi tesserabile solo a giugno, è valutato circa 15 milioni, un prezzo decisamente alto per un classe 2003 che arriva dal Brasile e che finora ha collezionato 39 presenze col club.

Dalla Germania arrivano invece novità sul fronte Neuhaus del Borussia Mönchengladbach: la mezzala tedesca è in uscita ma il suo valore è di 12 milioni. La Lazio avrebbe pensato di tentare il prestito con diritto di riscatto a 8-9 milioni. La Lazio ci pensa ma per ora l'operazione è in stand-by e un punto sulla questione potrebbe già esserci in quel di Riad.

Per l'attacco rispunta il nome di Candreva che alla Salernitana sta facendo bene, proprio lì dove la Lazio ha appena piazzato Basic. Per la gioia di Maurizio Sarri, Pedro potrebbe pensare di rimanere un altro anno, anche perché è appena scattata l'opzione di conferma per la prossima stagione come da contratto alla 25esima presenza (il derby di Coppa Italia)

Sul fronte uscite c'è da piazzare Kamenovic, che è comunque partito per Riad. Attenzione alla questione Felipe Anderson, perché alla sorella (sua agente) è "partito" un like galeotto in un post social in cui si parlava del possibile passaggio del Pipe alla Juventus.