LIVE Calciomercato Lazio | Oltre Castellanos: ecco la possibile lista acquisti

La Lazio ha messo a segno il primo colpo di mercato, l’argentino Castellanos. Manca solo l’ufficialità, intanto domani sosterrà le visite mediche e poi raggiungerà i nuovi compagni in ritiro. La preparazione della squadra procede, oggi è in programma la prima amichevole, in attesa di accogliere il nuovo arrivato e, si spera, altri ancora. Lotito ha le richieste di Sarri ben impresse nella mente, segue le indicazioni ma l'ultima parola spetta a lui.

Sono giorni caldi dopo la partenza di Milinkovic, il primo nome per sostituire il serbo è quello di Zielinski. Ma non sarà facile arrivare a meta, come appreso dalla nostra redazione, il presidente ha presentato una prima offerta per sondare il terreno. Bisognerà attendere per capire come evolverà la situazione. Le alternative sono sempre quelle: Gedson Fernandes, Lazar Samardžić, Luka Sucic e Sergi Darder. Per quel che riguarda il regista, in pole per Sarri c’è Ricci del Torino. Il patron biancoceleste è pronto a bussare nuovamente alla porta dei granata. Oltre a lui, i candidati sono Torreira, Paredes e Fausto Vera.

A proposito del terzino, Milos Kerkez non è stato schierato in campo per l’amichevole dell’AZ Alkmaar. La scelta non è legata a dinamiche di mercato, ma solo a scopo precauzionale. È un obiettivo della Lazio, ma non va dimenticato Pellegrini. I capitolini devono fare attenzione, su di lui c’è anche un altro club europeo.

Negli ultimi giorni sono rimbalzate voci sull’interesse degli arabi per Ciro Immobile. L’offerta che i sauditi avrebbero fatto al capitano biancoceleste è monstre, spinge inevitabilmente a delle riflessioni. Lotito, in un’intervista al Corriere dello Sport, ha messo a tacere ogni rumors.

