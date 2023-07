LIVE Calciomercato Lazio | Ricci si blocca, vertice per Kamada: e per l'attacco...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha fretta, soprattutto Maurizio Sarri che vorrebbe avere già tra le mani l'erede di Milinkovic-Savic. Sì perché, come riportato in esclusiva dalla nostra redazione, Lotito ha bloccato Arnes Zakharyan, con la Dinamo Mosca c’è l’accordo per 11 milioni più 2-3 di bonus. Anche col giocatore l’intesa è totale. Attenzione però, perché se il patron lo considera un fenomeno, Sarri preferirebbe un profilo più pronto. Su questo si apre una strada targata Kamada. Il giapponese s’è svincolato dall’Eintracht Francoforte, su cui c'è anche l’Atletico Madrid. Nella notte di sabato c’è stato un colloquio tra il patron della Lazio e l’entourage del giocatore, mentre oggi è in programma infatti un incontro con gli agenti. Se la richiesta per le commissioni è contenuta, diverso è per l'ingaggio: Kamada vorrebbe un ingaggio da 5 milioni di euro. Lotito invece, è pronto a mettere sul piatto un triennale da 3,5 milioni di euro più bonus. Attenzione poi al jolly Mizuno. Sfumato invece Piotr Zielinski.

REGISTA - Il patron biancoceleste l'ha ripetuto ad Auronzo di Cadore, dopo aver preso il sostituto di Milinkovic, si farà il regista. E allora, è proprio questo tema che vede i tifosi della Lazio, e lo stesso Sarri, perplessi. Per Samuele Ricci la situazione è leggermente più complicata. Per il regista infatti,erano stati offerti 18 milioni di euro più bonus, la grande novità, oltre a un incontro previsto tra Cairo e Lotito a Milano, è che si parla addirittura di un'offerta al ribasso della Lazio di 15 milioni di euro, cifra che il presidente del Torino non può che respingerla. L'edizione odierna del Corriere dello Sport poi, sottolinea che secondo alcuni rumors Lotito avrebbe presentato anche un’altra offerta: Lazzari più soldi.

ATTACCO - Nel mirino della Lazio c'è Hudson-Odoi che Sarri ha già allenato al Chelsea, ma il suo futuro è legato a quello di Kamada e Zakharyan, solo un altro extracomunitario può essere tesserato dopo Castellanos. I Blues lo cedono in prestito con obbligo o diritto di riscatto. Stando all'unico tassello libero, se dovesse saltare l'operazione Kamada, il Comandante punterebbe tutto su Hudson-Odoi. L'alternativa all'inglese del Chelsea porta a Karlsson, valutato circa 20 milioni dall'AZ, Lotito vorrebbe chiudere a 15.

TERZINI - Sul fronte terzini sinistri, la Lazio vorrebbe confermare Luca Pellegrini ma prima dell'arrivo di Giuntoli alla Juve, Lotito aveva chiesto un nuovo prestito più il pagamento della metà dei 3 milioni percepiti dal giocatore. Dopo l'approdo a Torino del ds, i contatti si sono interrotti. Nel caso dovesse sfumare, la Lazio potrebbe tornare su Valeri della Cremonese, senza perder d'occhio Doig e Mario Rui.