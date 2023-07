LIVE Calciomercato Lazio | Sow, Pellegrini e mister x: tutte le novità

Fonte: lalaziosiamonoi.it

Giornate frenetiche d calciomercato che continuano a regalare diversi colpi di scena. Chiuso l'arrivo di Taty Castellanos, fino a qualche ora fa sembrava tutto fatto anche per l'arrivo di Sow, acquisto che si è complicato al fotofinish e che resta adesso in sospeso. Mentre si avvicina sempre di più il momento del debutto in campionato, la Lazio continua a lavorare per cercare di regalare a mister Sarri una rosa completa entro metà agosto.

Calciomercato Lazio | Le manovre in entrata

L'arrivo di Djibril Sow nella Capitale ha assunto tutto a un tratto i connotati di un giallo. Il centrocampista infatti, in procinto di trasferirsi alla Lazio, ha fatto marcia indietro dato l'interesse palesato da Siviglia e Napoli nei suoi confronti. Il calciatore starebbe inoltre riflettendo sulla possibilità di lasciare la Bundesliga e tutto ciò che comporterebbe anche a livello famigliare.

Capitolo Kamada non meno enigmatico, con l'ex Eintracht Francoforte che nel corso di un'intervista rilasciata a DAZN Giappone ha dichiarato di aver già deciso dove giocherà il prossimo anno. Il nazionale giapponese, che vuole giocare in un club che disputerà la Champions League, chiede uno stipendio da 5 milioni ma Lotito è disposto a offrirgli un ingaggio da 3.5 milioni per tre anni.

Dubbi anche sull'affare Hudson Odoi, che non convincerebbe più la società a causa della predisposizione del calciatore agli infortuni. Sull'angloghanese ci sarebbe adesso il forte interesse del Fulham, in pressing per strappare l'attaccante ai rivali del Chelsea.

Sogno o possibilità concreta la pista che porta a Eden Hazard? Lotito in una delle sue ultime uscite ha promesso un colpo che lascerà tutti di stucco e il belga, svincolato e già allenato da Maurizio Sarri, potrebbe essere il nome in grado di dare una scossa all'ambiente.

Capitolo terzino: Luca Pellegrini resta il preferito di Sarri. La Juventus ha aperto al prestito, mentre il giocatore piace anche a Milan e Nizza. Il numero 3 ha postato una storia che potrebbe indicare un avvicinamento.

Calciomercato Lazio | Si lavora alle uscite

Sempre più vicino al Pescara Romano Floriani Mussolini. Il primavera della Lazio è infatti in procinto di trasferirsi in Abruzzo per firmare il suo primo contratto professionistico. In biancazzurro, il giovane difensore verrà allenato da Zeman, vecchia conoscenza del mondo biancoceleste. Cancellieri resta nel mirino dell'Empoli che però lo vuole solo in prestito. L'Almeria insiste per riportare Maximiano in Liga.

28/07