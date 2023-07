LIVE Calciomercato Lazio | Tesoretto Milinkovic: adesso gli acquisti

La cessione di Milinkovic in Arabia Saudita può essere una bella spinta per il mercato in entrata della Lazio che sin qui è ancora fermo. Tanti i profili valutati dalla dirigenza in tanti ruoli diversi. Ma finora non si è mosso ancora nulla. Ci sarà sicuramente da sostituire il Sergente con una mezzala di livello. I nomi più gettonati sono quelli di Piotr Zielinski, Gedson Fernandes, Lazar Samardžić, Luka Sucic e Sergi Darder. Nel mirino di Lotito anche un mediano da alternare a Cataldi: Ricci e Torreira i nomi in pole.

Situazione terzini

Stretta finale per Kerkez sempre più vicino all'arrivo in biancoceleste. Attenzione alla situazione Marusic, con Kezman che potrebbe piazzare anche lui in Arabia Saudita. In questo caso, la Lazio potrebbe pensare di andare a prendere di nuovo Pellegrini dalla Juventus. Il terzino sinistro piace anche al Milan.

I dubbi in attacco

La lista degli obiettivi in attacco è davvero lunghissima. Quello di Pavlidis dell'AZ è l'ultimo nome accostato dalla Lazio e svelato in esclusiva dalla nostra redazione. Con l'attaccante greco, sono presenti nell'elenco Amdouni, Marcos Leonardo, Sanabria, il georgiano del Metz Mikautadze, e anche Taty Castellanos. Anche sugli esterni la Lazio piazzerà un colpo. Berardi resta il preferito ma il Sassuolo non abbassa le pretese. Tra gli altri profili in orbita biancoceleste Politano, Fabio Silva, Okafor e Lukebakio.

Capitolo cessioni

Non solo Sergej. In uscita sempre i soliti nomi: da Basic a Cancellieri, passando per Marcos Antonio, Akpa Akpro e Maximiano. Tutti calciatori con la valigia in mano che la Lazio proverà a piazzare. In queste ore però non ci sono grandi aggiornamenti sulle loro situazioni.