LIVE Calciomercato Lazio | Traffico a centrocampo. Ora le cessioni

Castellanos, Kamada, Isaksen e adesso anche Pellegrini. La Lazio ha chiuso l'accordo con la Juventus per il ritorno del terzino classe 1999. Già domani potrebbero andare in scena le visite mediche. Una ventina di giorni alla chiusura del mercato e il club biancoceleste ha almeno un altro colpo in canna. La priorità è il mediano davanti alla difesa, ma occhio anche all'ipotesi mezzala.

Mercato in entrata a centrocampo

Messo da parte Ricci, le richieste di Cairo sono troppo alte, la Lazio valuta altri profili. Su tutti quelli di Wieffer del Feyenoord e Rovella della Juventus, del quale si è parlato insieme a Pellegrini. Accostati anche Guendouzi del Marsiglia, sul quale c'è anche l'Aston Villa, e Fazzini dell'Empoli. Se dovessero concretizzarsi le cessioni di Akpa Akpro e Basic, la dirigenza biancoceleste potrebbe andare anche su un interno di centrocampo. Dalle parti di Formello si parla di un inserimento in una trattativa. Da monitorare le situazioni di Zakaria, di proprietà della Juve ma vicino al Monaco, e di Casadei del Chelsea ma in contatto con il Leicester di Maresca.

Le uscite

Da tenere d'occhio la questione Maximiano. Piace all'Almeria che ha presentato un'offerta, ma vorrebbe una risposta in tempi brevi. Lotito ha bloccato l'operazione, Sarri non vorrebbe cambiare il vice Provedel. Se il portoghese dovesse salutare piacciono Ronnow, Handanovic, Consigli e Montipò. Chiuso l'accordo con l'Empoli per Cancellieri. Prestito di un milione con diritto di riscatto fissato a dodici. Il classe 2002 è atteso in città in queste ore per lo svolgimento delle visite mediche. Akpa Akrpro sempre più verso l'addio: piace a Empoli e Tolosa, ma in pole c'è il Verona. Anche Basic ha richieste: il croato, valutato dalla Lazio circa 8/9 milioni, è finito nel mirino dei tedeschi dell'Ausburg. Per Marcos Antonio non sono arrivati interessamenti concreti. Tra i giovani pronto a salutare Crespi. Il suo prestito al Cosenza è solo una questione di dettagli. Nelle prossime ore attesa l'ufficialità.