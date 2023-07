LIVE Calciomercato Lazio | Un uomo misterioso per l'attacco. Kerkez supera Pellegrini

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

LIVE CALCIOMERCATO LAZIO - Le ultime ore di calciomercato hanno portato in casa Lazio tante novità, sia dal punto di vista della situazione contratti che dai nomi in orbita biancoceleste. Sarri ha già confermato la lista dei nomi scelti per il ritiro di Auronzo di Cadore, un elenco che ovviamente cambierà nel corso delle prossime settimane soprattutto a seconda dei nuovi giocatori che entreranno a far parte de gruppo.

In entrata

In attacco il nome che resta in pole è sempre quello di Marcos Leonardo per il quale Lotito ha avanzato l'offerta e si resta in attesa della risposta da parte del Santos. Tra i profili che restano in ballo c'è Amdouni del Basilea, Artem Dovbyk del Dnipro e Andrea Pinamonti del Sassuolo. Delicata la situazione Berardi, con il patron biancoceleste che si sarebbe confidato con suor Paola sulle "problematiche" relative all'operazione ma confermando l'offerta di 20 milioni più bonus. Le ultime indiscrezioni parlano anche di una richiesta di informazioni per Sanabria del Torino (ipotetico scambio con Cancellieri) ma soprattutto di un "calciatore avvolto dal mistero". Sullo sfondo restano Zaha, Lucas Vazquez del Real e Ngonge del Verona. Con Berardi in stand by riprende quota Politano, ma anche il nome di Orsolini. Tutto fatto per il rinnovo di Pedro, confermato ieri da Lotito. Ai profili già noti si aggiunge quello di Taty Castellanos, centravanti classe 1998 di proprietà del New York City e quello dell'ex Milan Andrè Silva.

Per il centrocampo Luis Alberto resta la priorità: Lotito vuole blindarlo, anche perché l'ultima offerta dall'Al Duhail è davvero troppo bassa. Parallelamente, gli agenti del Mago avrebbero intanto agevolato la trattativa per portare in biancoceleste un altro dei loro assistiti, il terzino Kerkez. Ieri sera Alfredo Pedullà ha aggiornato sulla situazione Juve-Milinkovic per la quale ci sarebbe un accordo tra le parti per novembre. Restano in lista i nomi di Torreira, Paredes e Hjulmand. Improbabile che Juric possa lasciar andare Ricci. Se il Sergente dovesse salutare, invece, si andrà a caccia di una mezzala: Zielinski il primo nome, poi Gedson Fernandes e Veerman.

Terzini

Si fa complicata la situazione che vede Pellegrini tornare alla Lazio. La Juve non viene incontro a Lotito e per questo la Lazio avrebbe appunto virato su Kerkez.

In uscita

Da monitorare la situazione Marusic, tentato dall’Arabia e dalla Premier, possibili sostituti potrebbero essere Daniil Khlusevich e Emil Holm. Valigie in mano per Basic, Marcos Antonio, Cancellieri e Maximiano hanno la valigia in mano. Sul portiere portoghese ci sono Rayo Vallecano, Fiorentina e Villarreal.