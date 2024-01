LIVE Calciomercato Lazio | Uscite, rinnovi e nuovi acquisti: le ultime

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La sessione di gennaio può regalare ancora delle sorprese alla Lazio dopo la cessione di Basic. Lotito non esclude un ritocco alla rosa, un "regalo" a tecnico e tifosi in vista degli impegni ravvicinati dei prossimi mesi: su Neuhaus sono giunte smentite, mentre Alexander è un profilo da seguire per giugno, anche perché il suo status di extracomunitario non permette ai biancocelesti di prenderlo ora (i due slot sono stati occupati in estate da Kamada e Castellanos). Gli ultimi due nomi per quanto riguarda le entrate sono quelli di Fazzini e Casadei (QUI I DETTAGLI).

RINNOVI - Pedro ha raggiunto le 25 presenze e dunque il rinnovo automatico. Tuttavia, in estate le parti parleranno e decideranno se proseguire insieme. Rimane un'incognita anche il futuro di Felipe Anderson, in scadenza e con un accordo con la Juventus per giugno. Lotito spera ancora di convincerlo a rimanere, ma un occhio "guarda" già i possibili sostituti: Rafa Silva in scadenza col Benfica oltre a profili che rimangono top secret. Sempre fronte rinnovi è giunto il prolungamento di Patric, rimangono in stand-by quelli di Zaccagni e Provedel.

