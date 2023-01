Liverpool, clamoroso 3-0 contro il Brighton! Klopp: "Non ricordo gara peggiore"

Fonte: ANSA

Jurgen Klopp ha definito la sconfitta per 3-0 subita dal Liverpool a Brighton come la peggiore da quando è sulla panchina dei Reds: "Pessimo, sono molto frustrato. Non riesco a ricordare una partita peggiore. C'era una squadra molto organizzata contro un squadra non molto organizzata - ha detto il tecnico tedesco -. Eravamo sempre un po' in ritardo e cose del genere. Se non vinci sfide importanti e perdi palla troppo facilmente sono le due cose peggiori che possono succedere nel calcio. Non c'è formazione che possa risolverlo". La squadra di Klopp è stata spazzata via nella ripresa dalla doppietta di Solly March e da un gol nel finale di Danny Welbeck. Una pessima prestazione arrivata subito dopo la sconfitta per 3-1 contro il Brentford, e il pareggio in FA Cup contro i Wolves, ma la squadra è ora all'ottavo posto in Premier League e la zona Champions sempre più lontana. Sembra essere rimasto poco della squadra vincente delle ultime stagioni e Klopp ha ammesso di non riuscire a spiegare la differenza: "Gli stessi giocatori hanno giocato partite eccezionali ma se le cose non sono organizzate correttamente, allora può capitare un periodo così. Certo, dobbiamo essere molto preoccupati".

