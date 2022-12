Liverpool, clamoroso dall'Inghilterra: "Reds in vendita a cifra astronomica"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Da quando il Liverpool è stato messo in vendita da Fenway Sports Group, sono state diverse le voci sui possibili acquirenti. Nelle ultime ore, riporta The Sporting News, sembrerebbe che un consorzio privato sautita-qatariota sarebbe pronto a rilevare i Reds. I due stati del Golfo si sarebbero uniti per proporre alla proprietà del club inglese un’offerta da circa 3,7 miliardi di euro.