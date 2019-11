Liverpool, niente sfratto per Klopp: il club compra la casa di Rodgers

Il rischio c'è stato, ma alla fine Jürgen Klopp non avrà lo sfratto. Tutto grazie al Liverpool. La storia è molto curiosa e riguarda anche l'ex tecnico dei Reds Brendan Rodgers, oggi sulla panchina del Leicester. L'allenatore tedesco infatti vive in affitto nella casa di proprietà di Rodgers, che però qualche mese fa ha deciso di metterla in vendita. Quando Klopp era ormai pronto al trasloco, c'è stato l'intervento del Liverpool. Secondo quanto riportato dal Daily Mail il club ha comprato l'immobile per 4 milioni di sterline e l'ha messo a disposizione dell'attuale tecnico, che non dovrà pagare nulla di affitto, ma pensare soltanto alle tasse. In realtà i Reds vogliono fare della villa, la casa ufficiale dell'allenatore del Liverpool.

