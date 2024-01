Lloris si tira fuori da Parigi 2024: "Sono otto mesi che non gioco"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Un grattacapo in meno per Thierry Henry. A differenza di Kylian Mbappé, Antoine Griezmann e Raphaël Varane, Hugo Lloris non ha intenzione di partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 come fuori quota. Nonostante la sua vasta esperienza con Les Bleus, il portiere dà la priorità al suo nuovo club, il Los Angeles FC: "Onestamente la partecipazione ai Giochi non è nei miei piani oggi", ha detto il campione del mondo 2018 a L'Equipe. "Vi ricordo ancora che sono otto mesi che non gioco una partita ufficiale".

Ritiratosi dalla nazionale dopo la finale persa contro l'Argentina in Qatar, Lloris ha vissuto mesi complicati al Tottenham, dove il 37enne portiere è stato messo praticamente fuori rosa. Qualche settimana fa ha lasciato il club londinese per approdare nella MLS; oggi, quindi, l'unico pensiero dell'ex giocatore del Nizza e del Lione è tornare in campo: "Riprenderò gradualmente per tornare a un buon livello di prestazione".

