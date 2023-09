Lloris-Tottenham, Postecoglou ha deciso: è reintegrato in rosa, ma...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Le strade di Hugo LLoris e il Tottenham sembravano essere destinate a dividersi, ma per volontà del nuovo tecnico si sono incrociate di nuovo. Il portiere, in accodo con la società, era stato messo sul mercato nel corso della sessione estiva, ma di fatto nessun trasferimento si è concretizzato. Su di lui aveva messo gli occhi anche la Lazio, ma l’idea di non essere titolare indiscusso lo ha portato a rifiutare. Era stato attenzionato anche dal Psg, il Real Madrid e club sauditi. Il francese però ha scelto di rimanere a Londra, correndo anche il rischio di essere messo fuori rosa. Per sua fortuna, come riporta News.DayFR, Ange Postecoglou ha deciso di reintegrarlo in gruppo. L'estremo difensore però non è più in cima alle gerarchie, sovvertite con l'arrivo di Vicario. Sarà il suo vice.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE