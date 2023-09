Lo scudetto di oltre vent’anni fa: che fine hanno fatto quei campioni

TUTTOmercatoWEB.com

Correva l’anno 2000, quello del Giubileo, e i tifosi biancocelesti non potranno mai dimenticare un orario ben preciso, ovvero le 18:04. La data, manco a dirlo, è quella del 14 maggio. La partita è altrettanto impossibile da scordare, dal momento che è finita con un punteggio tanto netto quanto eloquente, ovvero il 3-0 con cui la Lazio ha liquidato la pratica Reggina e ha aspettato con impazienza notizie in arrivo da Perugia.

A quei tempi la radiolina la faceva ancora da padrone e non c’erano tutti gli smartphone a consentire un aggiornamento in tempo reale, grazie alla presenza di app e dei migliori siti di scommesse calcio. E le notizie, di lì a poco, sarebbero state più che positive, con una gioia immensa che travolse tutti, a cominciare dai giocatori fino ad arrivare ai tifosi. Ebbene, in tanti si chiedono oggi che fine abbiano fatto quegli atleti che hanno scritto pagine di storia uniche nella storia biancoceleste.

Da chi commenta in tv a chi non ha abbandonato ancora gli scarpini

Vi ricordate chi c’era in porta in quell’annata spettacolare che culminò con la vittoria dello scudetto? C’era Luca Marchegiani, uno dei migliori portieri italiani degli anni Novanta, con tante presenze all’attivo anche in Nazionale. In quella stagione era il portiere titolare, mentre oggi non ha abbandonato il mondo del calcio, seppur ovviamente ricopra un ruolo completamente diverso. Infatti, a partire dal 2005 è entrato nella squadra degli opinionisti di Sky Sport e i suoi contributi sono sempre preziosi ed equilibrati, facendosi apprezzare molto.

E il suo vice? Ve lo ricordate? Scendeva in campo in Coppa Italia, mentre in campionato faceva il tifo per Marchegiani, ma comunque accumulò ben nove presenze in quella stagione in Serie A. Si tratta di Marco Ballotta che di record qualcosa ci capisce. Sì, dal momento che detiene ancora il primato come calciatore più anziano del massimo campionato italiano, con l’ultima presenza a 44 anni e 38 giorni. Ancora oggi, però, non ha alcuna intenzione di lasciare il mondo del calcio, che fa sempre parte delle sue giornate. Ballotta, infatti, ha deciso di ricoprire un ruolo che fa per tre, ovvero presidente, preparatore dei portieri e pure tesserato tra gli atleti del Castelvetro, una compagine che milita nel campionato di eccellenza in Emilia.

Pilastri in campo nell’era scudetto, ora la carriera da allenatori

Uno dei più grandi difensori italiani dell’epoca moderna, purtroppo rallentato da un numero eccessivo di infortuni, soprattutto alla schiena, che ne hanno condizionato evidentemente la carriera. Stiamo facendo riferimento ad Alessandro Nesta, storica bandiera laziale, che di quella mitica squadra che vinse lo scudetto era pure capitano. E Nesta è uno dei tanti che ha scelto di rimanere nel mondo del calcio, provando la strada da allenatore.

Il discorso, infatti, si amplia anche ad altri compagni che hanno scritto la storia in quell’anno con la maglia biancoceleste. Ad esempio, un’altra pedina fondamentale per vincere lo scudetto in quella stagione, Paolo Negro, ha preso il patentino da allenatore, purtroppo Sinisa Mihajlovic non è più tra noi, per colpa di un brutto male che l’ha portato via troppo presto, ma anche lui stava raccogliendo tante soddisfazioni dalla sua carriera in panchina.

Un altro che ha scelto la carriera come allenatore è Giuseppe Pancaro, altro elemento fondamentale della compagine guidata da Eriksson. Sensini è tornato in Argentina, ma non ha abbandonato il mondo del calcio, idem per Simone Inzaghi, Roberto Mancini, Fernando Couto, Marcelo Salas, Sergio Conceicao e Juan Sebastian Veron, Diego Simeone allena in Spagna da diversi anni l’Atletico Madrid, mentre Matias Almeyda ha tentato la carriera oltreoceano. Tra i pochi che non sono rimasti, perlomeno non attualmente, nell’universo calcistico, troviamo Gottardi, Boksic e Favalli, mentre Ravanelli fa l’opinionista dopo una breve parentesi come allenatore.