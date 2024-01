Lotito: "La Lazio non è razzista. Noi da sempre combattiamo..." - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Durante la cerimonia per i 124 anni della Lazio presso la sala Protomoteca del Campidoglio, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha toccato vari temi, tra cui lo Stadio Flaminio, e quello dei valori sociali portati avanti dalla società che da sempre lotta contro il razzismo.

"Siamo in questo momento abbastanza contenti perché veniamo da una partita che conferma di essere la prima squadra della Capitale, non solo da un punto di vista anagrafico, ma anche sportivo. Al Campidoglio ci sentiamo a casa nostra perché riteniamo che svolgiamo un ruolo fondamentale nella Capitale e nello sport generale, portiamo avanti dei valori olimpici. Ricordate che le persone che hanno fondato il nostro club si sono rifatte ai colori delle Olimpiadi, dove all'epoca dell'Antica Grecia si fermavano le guerre per lo sport che era il bene supremo, poiché educa al rispetto delle regole, al merito e noi lo prendiamo tutti i giorni, perché noi cerchiamo di vincere sempre con il merito. Lo spirito di sacrificio, umiltà, di gruppo e sociale, cioè quello di aiutare i meno fortunati ad avere un supporto e un punto di riferimento"

RAZZISMO - "Per noi lo sport deve riguardare anche questi aspetti e noi cerchiamo di portarli avanti con fatti concreti. Stiamo costruendo un club forte a livello infrastrutturale, economico, ma soprattutto ben saldo sulla base di questi valori. Non a caso all'interno del CdA della Lazio è presento il presidente della Fondazione Shoah, il presidente della commissione europea contro il razzismo e il presidente Lotito, copogruppo della commissione Segre. Quindi penso che a noi ci si può dire tutto, ma non che siamo razzisti. Noi cerchiamo di aiutare le persone con le azioni quotidiane nelle scuole e negli ospedali, perché lo sport deve servire a questo. Ieri ho ricevuto una telefonata emozionante di una persona che mi ha detto che stava andando a lavorare e mi ha ringraziato per quello che faccio perché gli dà la gioia e la forza di proseguire nel cammino della vita. Questo per me ha valore assoluto, questo dev'essere lo sport. I risultati sportivi servono per avallare la bontà del percorso intrapreso, ma al centro dev'esserci l'essere umano con tutti i suoi bisogni. La Lazio è questo. Fu insignita del titolo di ente morale proprio per questo. Il mio precedecessore a quei tempi, durante la guerra del 1915-1918, tolse il campo alla squadra e lo donò alla città per trasformarlo in campo offrendo la possibilità ai cittadini di mangiare. Essere la Lazio è uno stile di vita e modo di pensare. Noi ci siamo e abbiamo l'orgoglio di esserci, di portare avanti i nostri colori con dignità, rispetto, forza, dedizione, determinazione e grandi risultati".